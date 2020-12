Palmeri: "Milan, è con tranquillità e i riflettori spenti che si costruiscono le vittorie"

Quanto si vede invece del Milan, mamma mia. Personalità, coesione, spirito, determinazione. E adesso, c’è anche un regalo aspettato. Un day after che i rossoneri non avrebbero mai sperato.

Perché la classifica dice +5 del Milan, da 9 anni non aveva un vantaggio così corposo in testa alla classifica, e dopo 9 giornate - cioè un quarto di campionato - è sicuramente una fuga. Eppure.

Eppure sembra quasi che non la si pigli sul serio. Se fosse una fuga delle avversarie più strutturate - Juventus, Inter o Napoli - si parlerebbe di squadra che comincia a impossessarsi del campionato, e invece regalone per il Milan, sembra quasi che poco si parli perché prima o poi tutto è destinato a finire.

I rossoneri non possono che ringraziare, che si accapiglino gli altri, perché è proprio con tranquillità e i riflettori spenti che si costruiscono le vittorie.