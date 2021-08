Palmeri: "Milan, interessante l'opzione del Tecatito Corona del Porto"

Il Milan per esempio: da 2 mesi non riesce a far cadere il trequartista dal pero, e adesso parte del mondo rossonero è in rivolta al sentire il nome di Junior Messias, nonostante il brasiliano possa essere proprio adatto alle esigenze di Pioli. Non è sfiducia nei confronti di Maldini, nei confronti del quale la fede del popolo rossonero sfiora il dogma, è che si pensava che la lunga attesa fosse dovuta a un colpo segreto. Nessun segreto invece, il Milan ha esaurito le risorse a disposizione, e a meno di fuori budget dell’ultima ora garantiti da Singer, non si potrà transigere più di tanto.

Il sogno Bernardo Silva ha dei fondamenti di realtà, perché la mezzala dopo l’arrivo di Grealish ha chiesto di essere ceduto. Ma vuole per sé solo una cessione a titolo definitivo, a un prezzo cui al momento il Milan non ha possibilità di accedere, salvo appunto fuori busta dell’ultima ora. E’ interessante l’opzione del Tecatito Corona del Porto, ma anche lì bisogna fare accettare un prestito.