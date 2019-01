Palmeri: "Milan, l'italiano da rilanciare"

In casa rossonera i problemi invece si sprecano, ma alla fine la questione si riassume nei limiti di rendimento, perché la rosa sarebbe anche varia, infortuni permettendo. Sta mancando il costruttore di gioco, ma quello non è facile da trovare, mentre paradossalmente può essere più semplice trovare gol e creatività in fase offensiva. Quella che sta colpevolmente non fornendo Calhanoglu, per intenderci. Ma il Milan avrà Paquetà, e se il brasiliano sarà subito performante allora la nuova presenza sarebbe subito evidente. Mancherebbe però un interno capace di raccordare il gioco e aiutare la manovra offensiva. Attenzione al lavoro intrapreso già quest’estate con il Torino per Baselli: i granata non sarebbero in principio totalmente contrari a un prestito con un importante diritto di riscatto, qualora sia legato anche a delle garanzie sulle presenze. E probabilmente il Milan non potrà permettersi molto di più.