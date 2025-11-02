Pancaro: "Il Milan di Berlusconi una società gioiello, funzionava tutto"

Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio, Milan, Fiorentino e non solo, è stato ospite del podcast My Turnover su YouTube. Queste le sue parole:

Come ti sei trovato con il presidente Berlusconi? Come si rapportava con la squadra?

“Con lui mi sono trovato benissimo. Faccio una premessa: io avrei voluto finire la mia carriera alla Lazio, non sarei mai andato via dalla Lazio. Quindi non sarei neanche andato al Milan. Poi per una serie di circostanze sono dovuto andare via e oggi dico per fortuna che ho avuto la possibilità di conoscere quel mondo Milan. Veramente una società gioiello, funzionava tutto perfettamente. Ho trovato un gruppo di giocatori straordinari con cui ho legato subito, un allenatore straordinario come Ancelotti con il quale ho creato un bellissimo rapporto. Nel non voler andare via dalla Lazio poi sono stato fortunato nell’andare al Milan e vivere quel Milan lì per due anni”.