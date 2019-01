Panorama - Milan, asse Gattuso-Gazidis. E Leo finisce sotto osservazione

Da allenatore in bilico a tecnico del futuro. Sembra essere stato questo il percorso compiuto, a cavallo del nuovo anno, da Gennaro Gattuso. "Panorama" quest'oggi parla di rapporti strettissimi fra l'allenatore del Milan e il nuovo ad rossonero Ivan Gazidis. Contatti continui fra i due e l'idea del manager sudafricano, dopo aver cercato invano Arsene Wenger, di trasformare Gattuso in un manager all'inglese. Una ipotesi, questa, che però potrà concretizzarsi solo se il Milan quest'anno riuscirà a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. In questa situazione emergono le inattese difficoltà di Leonardo, da ritenere sotto osservazione già a partire da questo mercato invernale.