Panucci: "Diamo tempo a De Ketelaere, ripagherà lo sforzo fatto dal Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Christian Panucci ha parlato così di Charles De Ketelaere: “Mi piace. È giovane, arriva da un campionato belga che probabilmente non ha queste tensioni, e non ha la storia del Milan, soprattutto quando entri a San Siro. È stato l’investimento più importante fatto dal Milan, diamogli tempo. Secondo me ripagherà tutto lo sforzo fatto dalla società”.