Panucci ricorda Sanz: "Per me era come un padre, non lo dimenticherò mai"

Christian Panucci, ex difensore rossonero, è intervenuto a Sportmediaset.it per ricordare Lorenzo Sanz, ex presidente del Real scomparso a causa del Coronavirus: "E' stato un giorno molto triste, per i tifosi del Real Madrid, per i miei ex compagni. Se ne è andato il nostro ex presidente Sanz, un grande dolore, per noi è stato un presidente ma soprattutto un padre. Ha portato quel gruppo sul tetto di Spagna, d'Europa e del mondo, non posso che essere riconoscente a quest'uomo, mi ha fatto conoscere il club più importante del mondo. Ad oggi sono l'unico italiano ad aver vinto la Champions col Real, grazie a lui. Era un uomo fantastico, di un'umanità incredibile, non posso che ringraziarlo per l'eternità, riposi in pace presidente non ti dimenticherò mai".