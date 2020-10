Paolillo: “Marotta non pressi l’ASL. Il derby si deve giocare”

Intervistato da Radio Punto Nuovo, l'ex ad dell'Inter Ernesto Paolillo vuole scongiurare l'ipotesi di un rinvio del derby di sabato: "Beppe Marotta non deve fare pressioni all’Asl di Milano, nessuno deve provare a spingere per rinviare la gara. Pur essendo profondamente tifoso interista, non bastano questi infortunati da Covid-19 per non giocare”. Poi una critica alla Lega: “La Lega Serie A deve esser gestita da manager, così come è un condominio più che un Lega fatta da professionisti”.