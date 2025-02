Papà Gimenez: "Conceiçao? E' molto esigente, aiuterà mio figlio a crescere"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Christian Gimenez, papà dell'attaccante rossonero Santiago, ha commentato così la trattativa che ha portato il figlio al Milan: "Se sono sempre stato fiducioso? Sì, mentre loro chiudevano l’affare, Santi ha continuato a giocare e il suo focus era solo su quello. Il calcio e il Milan in casa nostra sono entrati molto presto: Ibrahimovic, Ronaldinho, Kakà e Inzaghi erano suoi idoli quando era piccolo. Così come amava già i tifosi rossoneri e lo spettacolo dello stadio. Trovarci a San Siro, incontrare in tribuna personaggi del calibro di Baresi, Dida, Shevchenko, e poi i compagni di squadra: tutto ci ha impressionato".

Su Sergio Conceiçao, il papà di Santiago Gimenez ha invece dichiarato: "L’allenatore ha molta esperienza ed è esigente in tutto: questo aiuterà mio figlio a crescere. Così come il modello e la proposta di gioco del Milan possono valorizzarlo. Il consiglio che gli do io è di giocare sempre con la determinazione che ha: avrà compagni di grande qualità, un vantaggio per tutti".