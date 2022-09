Papin su De Ketelaere: "La stoffa c'è, ma il Bruges non è il Milan..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Jean Pierre Papin ha espresso un suo giudizio su Charles De Ketelaere, nel corso della sua lunga intervista per la Gazzetta dello Sport. Questo il pensiero dell'ex attaccante del Milan: "Con tutto il rispetto, il Bruges (dove Papin ha giocato, ndr) non è il Milan. È un salto che pagherebbe chiunque. De Ketelaere deve acquisire maggiore conoscenza del calcio italiano e dei meccanismi del Milan, ma la stoffa c’è. Mi piace per la qualità delle giocate in velocità e per la forza fisica: nei contrasti si fa sentire".