Papin su Giroud: "Olivier è un vero numero 9 e un uomo gol: non esistono più attaccanti così"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato al canale YouTube di Carlo Pellegatti, Jean Pierre Papin ha esaltato Olivier Giroud. Queste le sue parole: “Sono contento per lui, è un giocatore che conosco da tanti anni. L’ho seguito all’Arsenal, al Chelsea e ora che è al Milan per me è ancora più facile seguirlo. Io credo che Olivier sia un vero numero 9: oggi non ne esistono più così. Sono più veloci, senza una posizione fissa: lui invece è un numero 9 fisso. Ha caratteristiche incredibile, quando vedi le partite che fa lui e i gol che fa sono incredibili. Lui è un uomo gol, non ne esistono più come lui”.