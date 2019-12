Paquetà, un'annata con tanti cartellini: dieci gialli e un rosso in ventisei presenze

Col giallo rimediato nei minuti finali di Milan-Sassuolo, Lucas Paquetà sarà costretto a saltare per squalifica l'ultima gara del 2019, la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Il centrocampista brasiliano, arrivato in rossonero lo scorso gennaio, ha disputato 26 presenze nell'arco dell'anno solare, 13 la scorsa stagione ed altrettante in quella attuale. In queste partite l'ex Flamengo ha collezionato 10 cartellini gialli (5 nel 2018/19) ed un rosso, per un totale complessivo di quattro giornate di squalifica.