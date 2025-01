Paradosso Omoregbe, riserva con Milan Futuro ma ieri in campo (e bene) con la prima

vedi letture

Nella serata di Milan-Cagliari c'è stata l'occasione per vedere un esordio assoluto di un giovane calciatore rossonero. Si è trattato di Bob Murphy Omoregbe, classe 2003 che fa parte della rosa di Milan Futuro e che ieri ha sorpreso è stato prima convocato e poi mandato in campo nel finale (al posto di Leao) dal mister Sergio Conceiçao. L'impatto del giovane calciatore italiano, cresciuto tra Borgosesia e Milan, negli ultimi anni in prestito tra Torres, Fiorenzuola e Sestri Levante, è stato anche buono con un paio di iniziative che hanno portato a un cross pericoloso e all'azione che ha generato la punizione finale di Theo.

Ma perché sorpresa? Beh, non si può dire che Omoregbe sia uno dei talenti più in vista del Milan Futuro. Infatti il classe 2003 in qeusta stagione contava solamente sei presenze con Milan Futuro: tutte in campionato, tutte dalla panchina e tutte molto brevi. In totale, con la squadra allenata da Daniele Bonera, Omoregbe ha collezionato appena 76 minuti di gioco.