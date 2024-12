Pareri contrastanti sulla prestazione di Leao. La Gazzetta lo boccia, ma per gli altri oscilla tra il 5.5 ed il 6

Il Milan pareggia contro il Genoa in occasione della serata per i suoi 125 anni. Davanti al suo pubblico ed alle Legends rossonere presenti, la formazione di Fonseca era chiamata ad una reazione d'orgoglio che però non è arrivata, come conferma anche lo scialbo risultato finale (0-0). Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Rafael Leao:

La Gazzetta dello Sport 5: "Capitano nella notte del compleanno numero 125 del club, fa un bel tacco, ma non è concreto. Doveva trascinare la squadra, invece è quasi un peso".

Il Corriere dello Sport 5.5: "Soffre la staticità del match, ben marcato dai genoani è stato difficile trovare gli spazi giusti per sgasare".

Tuttosport 5.5: "Buona chance al 21', ma unico lampo in una partita in cui il Milan avrebbe un gran bisogno del suo genio".

Il Corriere della Sera 6: "Non si può essere decisivi sempre, ma dà l’idea di essere dentro la partita".

La Repubblica 6

LA PAGELLA DI RAFAEL LEAO A CURA DI MILANNEWS.IT

LEAO 6: regala dei sussulti interessanti nel primo tempo, dove il dialogo tecnico con Jimenez è certamente più produttivo di quello che non si vede sulla banda opposta. Cerca di svariare lungo tutto il fronte offensivo alla ricerca di spazi e giocate.