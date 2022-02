Paris Saint-Germain, prende sempre più piede l'ipotesi Zidane per la panchina

La posizione di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain si fa sempre più precaria. Nella giornata di ieri è emerso il retroscena che il tecnico sudamericano fosse vicino all'esonero già a gennaio, mentre è di oggi la notizia che starebbe prendendo sempre più piede l'ipotesi Zinedine Zidane per la panchina dei parigini.

Il tecnico francese finora è sempre stato riluttante ad accettare la corte del PSG, ma il pressing della dirigenza e del suo procuratore starebbe iniziando a dare i primi frutti. Zidane infatti, come riporta Le10sports.com, non ha più preclusioni sull'accettare la panchina del club della capitale a patto che il progetto gli si addica. L'unico ostacolo a questo punto potrebbe essere la chiamata della Federcalcio francese per proporgli la panchina della nazionale dopo il Mondiale in programma in Qatar questo autunno.