Parla Abraham: "Milan? No, sono concentrato solo sulla Roma"

vedi letture

L'attaccante giallorosso, Tammy Abraham, ha parlato alla stampa al termine della gara contro l'Everton soffermandosi anche sui tanti rumors che lo vorrebbero in partenza (c'è il Milan). Questo quanto riportato da VoceGiallorossa: "Fin dal primo giorno qui a Roma, ho voluto dimostrare la mia passione per il calcio e la volontà di aiutare il club. Sono una persona sorridente e sempre positiva. Questa è la mia prima preparazione post infortunio, è la mia stagione e voglio dimostrare di essere tornato. Le voci, ovviamente, fanno piacere, significa che stai facendo bene, ma sono qui con la Roma e sono a disposizione per fare il massimo".

Qualora dovesse restare, si giocherà il posto con Dovbyk. È pronto? C'è la possibilità di vedervi giocare insieme?

"È da quando sono bambino che sono abituato alla concorrenza e a lottare per un posto in squadra. Dovbyk è forte e gli ho dato il benvenuto. Siamo due giocatori diversi e, chi lo sa, magari un giorno mister De Rossi ci darà la possibilità di giocare insieme. Se non sarà così, ci supporteremo l'un con l'altro".

Tomori ogni tanto le manda qualche messaggio per spingerla ad andare al Milan?

"Lui è un grande amico, ci sentiamo spesso e qualche volta ci scambiamo messaggi e video, ma sono totalmente concentrato con la testa qui a Roma".