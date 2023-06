Parla Silvio Berlusconi: "Non ho avuto paura ma ho sofferto molto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo un lungo ricovero all'ospedale San Raffaele, il presidente del Monza e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi torna a parlare. Lo fa in un'intervista a Il Giornale, nella quale replica così a chi gli chiede se abbia avuto paura in queste ultime settimane: "Paura sinceramente no. Nessuna sfida mi ha mai fatto paura.

Ho sofferto molto, questo sì, ma ho sempre avuto fiducia nell’aiuto di Dio, nelle capacità del personale medico e sanitario che mi ha assistito ed anche nella tenuta del mio corpo. Come in altri casi in passato, ho sentito intorno a me l’affetto di tante persone, ho ricevuto gli auguri di molti amici e anche di avversari politici, ai quali sono particolarmente grato. Ho avvertito l’abbraccio forte di tanti italiani, anche sconosciuti".