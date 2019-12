Parma, D'Aversa: "Milan costruito per obiettivi importanti ma dispiace aver buttato un punto"

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, è intervenuto in conferenza stampa ed è tornato sulla sconfitta col Milan: "Contro il Milan dobbiamo considerare anche la squadra che avevamo di fronte, costruita per raggiungere obiettivi importanti. C'è dispiacere perché abbiamo buttato via un punto che per la classifica poteva essere importante e insoddisfazione per quello, non perché se abbiamo vinto con la Roma si doveva vincere anche con il Milan e dobbiamo specificarlo".