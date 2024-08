Parma-Milan, temperature bollenti: al Tardini ci sono 35°

vedi letture

Pomeriggio di Serie A davvero bollente; non per le sfide in sé, ma per la temperatura attuale allo stadio Tardini. Alle 18.30 ci sarà il fischio d'inizio di Parma-Milan, valida per la seconda giornata di campionato, ed il termometro segna la bellezza di 35°.

Non sarà facile per i calciatori in campo, ma non era difficile aspettarsi niente di diverso scegliendo di giocare nel pomeriggio di un caldo sabato d'agosto... Vedremo che tipo di impatto avranno le alte temperature sulla partita.