Parma-Milan, tre top scorer nei confronti in Serie A

Nei confronti in Serie A, Milan e Parma hanno segnato 134 reti, 80 i rossoneri e 54 gli emiliani. I top scorer dell'incontro sono tre: Antonio Cassano, Ricardo Kakà e Andrea Pirlo, tutti con cinque centri a testa. Il barese ha giocato con entrambe le maglie, trovando un centro con i rossoneri e quattro col Parma. Kakà e Pirlo, ovviamente, hanno segnato soltanto per la formazione rossonera. Seguono in classifica Jeremy Menez e Antonio Nocerino, entrambi con quattro reti.