Parma, ulteriore caso di positività: il numero di indisponibili per il Covid sale a sei

Altro caso di positività in casa Parma. Questo il comunicato del club ducale: "Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ulteriore ciclo di tamponi rapidi svolti nel primo pomeriggio ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatto salvo per un atleta, asintomatico, che è stato prontamente isolato e non prenderà parte alla trasferta di Udine".