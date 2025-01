Parolo: "Chissà che Conceiçao sia l’uomo giusto per sbloccare anche il talento totale di Leao”

Il Milan vince la Supercoppa Italiana nel segno di Conceiçao ma soprattutto di Rafael Leao, decisivo in finale in tutte e tre le azioni che hanno portato ai gol. Marco Parolo, durante il suo intervento al podcast “Step on Football” di DAZN, ne parla così:

“Andiamo a vedere il terzo gol del Milan. Leao fa un movimento che non aveva mai fatto con tutti gli allenatori che glielo chiedevano. A parte fare male sulla fascia sinistra lui legge lo spazio e attacca la profondità. Conceiçao l’ha detto, a fine primo tempo con la Juve nessuno attaccava la profondità: “Ho chiesto questo perché per me la profondità è importante”. Leao lo fa e trova il gol del 3-2. Chissà che Conceiçao sia l’uomo giusto per sbloccare anche il talento totale di Leao”.