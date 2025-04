Parolo: "Pulisic e Reijnders sono delle garanzie, i veri leader di questo gruppo"

Ancora un gol per Christian Pulisic, che sale a quota 16 in stagione e supera Tijjani Reijnders come miglior marcatore rossonero. Il numero 11 rossonero ha ritrovato la rete in campionato, che mancava dalla sfida col Como, con un sinistro preciso dopo un bell’assist di Fofana. Marco Parolo, in diretta su DAZN, parla così dello statunitense:

“Un giocatore forte, che aveva già fatto questi numeri al Dortmund e al Chelsea. Puoi sempre farci affidamento, magari ha avuto un piccolo calo fisico ma anche quando non gioca bene c’è sempre in partita, è una garanzia. Lui e Reijnders sono i leader sul campo di questo Milan”.