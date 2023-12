Parolo: "Sei uno dei pochi che dice "Puntiamo al vertice". Pioli risponde: "Quelli che non lo dicono è perché non vincono il campionato da più anni"

Intervistato a DAZN, Stefano Pioli ha parlato così dopo il successo con il Frosinone: "Volevamo dare continuità, era due mesi che non succedeva. Credo che la squadra abbia fatto una buona partita, abbiamo rischiato poco e giocato da squadra. Dobbiamo continuare per lottare al vertice della classifica. Non era una partita semplice, la reazione e la prestazione della squadra le reputo positive"

Parolo: "Sei uno dei pochi allenatori che dice "Puntiamo al vertice". Pioli: "Quelli che non lo dicono è perché non vincono il campionato da più anni. Siamo il Milan, dobbiamo arrivare al vertice. Per sognare in grande bisogna lavorare in campo".