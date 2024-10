Partenza molto negativa per il West Ham: si chiede l'esonero di Lopetegui: "Tecnici sempre sotto pressione"

Il West Ham è in balia di un mare in tempesta. La banda di Julen Lopetegui dopo 8 giornate di Premier League è al 15° posto in classifica con 8 punti, staccata come quarta peggior difesa insieme ad Everton e Brentford per i 15 gol incassati. E ancora, una sola vittoria nelle ultime sette partite e solo due clean sheet in tutte le competizioni. Non è un caso, dunque, che diversi rumors rimbalzati dall'Inghilterra e sparsi altrove diano il comandante spagnolo della nave in pericolo, specialmente dopo il sonoro 4-1 incassato dal Tottenham nell'ultima partita.

Eppure il tecnico, ex Real Madrid, non fa tragedie: "Penso che tutti gli allenatori siano sempre sotto pressione, a volte di più, a volte di meno, a seconda delle ultime partite", ha esordito Lopetegui in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Manchester United. Dove per altro anche Erik ten Hag. tecnico dei Red Devils, è sotto la lente di ingrandimento della proprietà per un avvio stentato di stagione.

"Non parlerò di un collega o di un altro club. Posso parlare di me e del fatto che giocheremo contro una squadra molto importante. Il Manchester United è una delle migliori squadre al mondo e noi dobbiamo essere pronti ad affrontarli, e dobbiamo essere pronti a fare bene, a giocare bene, a lavorare sodo, per poterli battere. Questo sarà il nostro obiettivo", la chiosa di Lopetegui.