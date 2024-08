Partenza shock per il Milan: Fonseca comincia come Pioli e Allegri

Da Inzaghi a Pioli a Montella, fino a Gattuso, nessuno sulla panchina del Milan nelle prime due giornate aveva collezionato un solo punto o meno. Paulo Fonseca non ha di certo cominciato col piede giusto la sua avventura in rossonero: prima il pari contro il Torino, oggi la sconfitta sul campo del Parma. Un solo punto in due partite: il Milan non faceva così male all'alba di una nuova Serie A dal 2019, quando c'era Pioli, e prima ancora dal 2011, quando sulla panchina sedeva Allegri.

Un'infinità di tempo che dà anche la misura del momento complicato di Leao e compagni. Già al debutto col Torino la squadra non aveva convinto e quel punto l'aveva riacciuffato nel finale, al Tardini forse fa anche peggio. I numeri parlano chiaro, anche se dopo due giornate possono voler dire poco. Sta a Fonseca ribaltare il trend.

IL TABELLINO DI PARMA-MILAN

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estevez (30' st Cyprien), Bernabé; Man (30' st Almqvist), Sohm (14' st Cancellieri), Mihaila (25' st Del Prato); Bonny. Allenatore: Pecchia

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (22' st Emerson Royal), Pavlovic, Tomori, Hernandez; Musah (22' st Fofana), Reijnders; Pulisic (41' st Chukwueze), Loftus-Cheek, Leao; Okafor (41' st Jovic). Allenatore: Fonseca

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 2' Man (P), 21' st Pulisic (M), 32' st Cancellieri (P)

Ammoniti: Pavlovic (M), Emerson Royal, Loftus-Cheek (M)