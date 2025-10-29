Pasotto: "Alla fine la sensazione diffusa in casa rossonera è che questo punto vada comunque bene"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul pari del Milan contro l'Atalanta: "Dopo il pareggio col Pisa, il focus di Allegri era orientato soprattutto sulla lucidità da mantenere nei minuti finali di gara. Da domani dovrà rivalutare un attimo gli spicchi di partita su cui concentrarsi, perché quella lucidità è mancata anche nel cuore del match. È mancata quando Lookman è fuggito a Tomori sul gol, così come è mancata quando Saelemaekers invece di tirare con una superstrada davanti, ha optato per un assurdo appoggio a Nkunku. Due episodi, in entrambe le fasi, che possono costare carissimi. Alla fine la sensazione diffusa in casa rossonera è che questo punto vada comunque bene. Un po' perché Bergamo è, a prescindere, un campo molto complicato, un po' perché con questo pareggio il Diavolo è arrivato a otto risultati utili di fila e resta imbattuto in trasferta (quello di Lookman tra l'altro è il primo gol preso lontano dal Meazza)".

ATALANTA-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

“È un momento - ha spiegato mister Massimiliano Allegri a Dazn - in cui abbiamo qualche infortunato, la squadra sta reagendo bene. Nel primo tempo siamo stati costretti a difenderci perché abbiamo sbagliato molto tecnicamente sulle palle in uscita. Avevamo la possibilità di giocare, non so se per la stanchezza o meno, ma anche per meriti dell’Atalanta sicuramente. Il secondo tempo è stato un bel secondo tempo dove abbiamo avuto occasioni per fare gol. Abbiamo fatto scelte sbagliate negli ultimi 20 metri dove dobbiamo assolutamente migliorare. Questa squadra deve essere più convinta di quella che fa. Nel primo tempo abbiamo preso un gol evitabile, eravamo schierati. I ragazzi devono essere contenti della prestazione fatta a Bergamo, allunghiamo la striscia positiva e ora domenica abbiamo una bella partita contro la Roma. Leao aveva un problema sull’anca, si è allenato… Poi a fine primo tempo non stava benissimo, ho preferito toglierlo comunque perché la squadra aveva bisogno di giocatori freschi. Rafa non riusciva a scattare, ho preferito toglierlo. Gimenez è una botta, Leao vediamo ma non dovrebbe essere niente di che. Con la Roma dovremmo avere anche Estupinan. Sono dieci giorni in cui dovremmo stringere un po’ i denti e poi dopo la sosta ripartiremo con tutti i giocatori. Nkunku ha giocato molto bene da prima punta. L’Atalanta è calata e noi abbiamo trovato delle geometrie… Loftus in quella posizione quando ti strappa… Ha fatto 20 minuti straordinari. In quei minuti però dovevi fare gol. C’è stata una situazione in cui Nkunku ha tagliato ma invece si doveva aprire e invece ha fatto un taglio al contrario. Poi il tiro di Fofana, il tiro di Saelemaekers ribattuto da Pavlovic… Abbiamo avuto situazioni favorevoli nel secondo tempo e abbiamo subito un tiro solo su una palla persa malamente in costruzione. Gimenez si è dato da fare, deve stare sereno e tranquillo perché i gol arriveranno. È un ragazzo che si da da fare, lavora molto per la squadra. Sono molto contento e lui deve lavorare serenamente”.