Pasotto rivela: "Origi ha trascorso, ottimamente retribuito, un'annata allenandosi da solo tra Roma e Firenze. Mai messo piede a Milanello"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Divock Origi: "L'attaccante è salito al quarto piano di via Aldo Rossi, dove non si è trattenuto a lungo. Tradotto: nessun accordo. Sul tavolo c'era, e resta, la risoluzione del contratto, in scadenza fra un anno. Il belga guadagna 4 milioni netti, ovvero 5,2 lordi con la mitigazione del Decreto Crescita. Milioni che il Diavolo sta continuando a buttare dalla finestra. Per salutarsi con un anno di anticipo, però, occorre ovviamente trovare un accordo sulla buonuscita.

Accordo che oggi non è stato trovato, previsto quindi un secondo round nei prossimi giorni. Origi, che ad aprile ha compiuto 30 anni, se vuole ricominciare a giocare dovrà in qualche modo trovare un punto di incontro col club rossonero. Il rischio, se così non fosse, è quello di ripetere l'andamento della scorsa stagione: fuori progetto, fuori rosa. Un anno fa fu aggregato al Milan Futuro, dove però non ha mai messo piede. Divock ha trascorso, ottimamente retribuito, un'annata allenandosi da solo tra Roma e Firenze (mai messo piede a Milanello). Il Milan vuole evitare di sprecare altri 5 milioni e nel frattempo spera che il belga voglia riprendere in mano una carriera che una volta era luminosa".