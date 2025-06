Pasotto spiega: "È ragionevole pensare che il Milan abbia ricevuto dal Lecce garanzie sull'impiego di Camarda"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla strategia per Francesco Camarda: "Garanzie assolute non possono ovviamente essercene - troppe e complesse le variabili per un club che affronta il campionato con l'obiettivo di salvarsi -, ma se il Milan per il futuro di Camarda ha trovato l'accordo con il Lecce, è ragionevole pensare che il club rossonero abbia ricevuto dal Salento - quanto meno nelle dichiarazioni di intenti - un minimo sindacale di garanzie sull'impiego di Francesco.

Sì perché ruota praticamente tutto intorno a questo aspetto: Camarda non solo deve giocare, ma deve farlo il più possibile perché a marzo del prossimo anno gli anni saranno 18 e fino a quando i ragazzi di questa età verranno utilizzati tra mille "se" e altrettanti "ma", la crescita si concretizzerà sempre e comunque troppo tardi. Camarda a Lecce troverà Di Francesco, con il suo 4-3-3, ovvero lo stesso sistema di gioco che potrebbe ritrovare fra dodici mesi quando chiuderà la sua avventura in giallorosso tornando a Milanello da Allegri. Il Lecce ha un diritto di riscatto, ma il Milan si è cautelato con un controriscatto e avrà quindi l'ultima parola. Come avvenne con Colombo. Una formula che conviene anche ai giallorossi".