Pasqualin a MN: "Gattuso via? L'impressione che Gazidis voglia un Milan giovane nel medio/lungo periodo"

Claudio Pasqualin, intervistato da MilanNews.it, ha detto la sua sull'uscita di Gattuso dal Milan: Un po' sono in ansia però perché Rino aveva sposato il progetto ma poi il piano profilato da Gazidis è cambiato in una strada di valorizzazione dei giovani e di miglioramento dei conti, diverso da quello immediatamente vincente come Rino avrebbe voluto. Sapendo poi che Gazidis è stato messo lì da un fondo che ha fini speculativi, ho l'impressione che l'a.d. abbia proposto un Milan giovane nel medio-lungo periodo. Il distacco di Rino dall'universo rossonero non mi rende tranquillo, la grande parte dei tifosi rossoneri credo la veda così".