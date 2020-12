Nonostante non abbia giocato tutte le gare da titolare, Brahim Diaz porta il suo nome nella Top 200 dei passaggi chiave effettuati in questa parte di stagione. Infatti, il talento spagnolo del Milan, di proprietà del Real Madrid, ha effettuato ben 6 key-passes (ossia di aver propiziato con un passaggio un'ottima occasione da gol) in Serie A.