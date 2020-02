Passerini: "Al Milan tante anime con idee differenti. Futuro di Ibra? Deciderà lui"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di Radio 24 della situazione societaria in casa rossonera: "Ci sono tantissime variabili e tante anime con idee differenti, il problema principale del Milan ora è questo. Gazidis ha un'idea di sviluppo del club verso la valorizzazione di giocatori giovani, ma è complicato. Futuro di Ibra? Zlatan ragiona da ora a giugno, non oltre, è il primo a sapere che la sua avventura col Milan si decide in questi mesi, sarà lui a decidere cosa fare, ma non aspettatevi un Ibra che batte i pugni sul tavolo per restare".