Passerini: "Amorim può portare qualcosa di nuovo, ma il calcio italiano ha caratteristiche per cui non basta portare delle buone idee"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube su Ruben Amorim, favorito per la panchina del Milan.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube su Ruben Amorim, allenatore che, in questo momento, è il principale favorito per la panchina del Milan: "Amorim si avvicina a grandi falcate al Milan: le chance di vederlo a breve sulla panchina rossonera aumentano. Il portoghese ha detto sì alla bozza di proposta del Milan, ha detto sì al progetto, ha detto sì all'offerta economica. Io non ce l'ho con gli allenatori stranieri e non credo che essi siano un errore a prescindere, però se c'è una scuola che funziona in Italia è quella di Coverciano. Ora, per il Milan, l'importante è scegliere l'allenatore giusto".

AMORIM BRAVO, MA ATTENZIONE...

"Amorim ha fatto molto bene allo Sporting Lisbona, pratica un calcio moderno, offensivo, che a me piace. E di sicuro è un allenatore che può portare qualcosa di nuovo. Poi, personalmente, resto cauto: il calcio italiano ha peculiarità e caratteristiche per cui non basta portare delle buone idee; anche Fonseca aveva delle buone idee, ma ci sono tante dinamiche in Italia da perseguire per poterle mettere in pratica. E un allenatore che fatica a comprendere a fondo queste sfumature parte svantaggiato: lo dico con grande franchezza".