Krosche al Milan? Beck: "Non ci ha contattato nessuno, non abbiamo segnali che voglia lasciare l'Eintracht"

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Mathias Beck, presidente del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht Francoforte, ha commentato così alla Bild le voci di un possibile addio di Markus Krosche che è finito nel mirino del Milan per il ruolo di direttore tecnico del club rossonero: "Da parte dell’AC Milan non c’è stato nessuno che ci abbia contattato riguardo a Markus Krösche. E noi, come comitato esecutivo dell’Eintracht, dopo esserci confrontati con Markus Krösche, non abbiamo alcun segnale che faccia pensare che voglia lasciare l’Eintracht prima della scadenza del suo contratto nel 2028".

Nelle ultime ore, si parla molto di un Krosche ad un passo dal Milan che è sempre alla ricerca di una nuova figura a cui affidare la responsabilità dell'area tecnica del club di via Aldo Rossi. Olte a lui, in rossonero potrebbe sbarcare anche Timmo Hardung, attuale direttore sportivo della società tedesca. Intanto il Diavolo ha riempito la prima casella libera del suo organigramma con Ruben Amorin che è stato scelto come nuovo allenatore. Per il portoghese è pronto un contratto biennale con opzione fino al 2029 a 3,5 milioni di euro più bonus legati ai risultati della squadra milanista.