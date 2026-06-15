Con Ramon Planes, che si è separato da poco dall’Al-Ittihad, i contatti col Milan risalgono a un paio di settimane fa

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui nomi per il nuovo direttore tecnico del Milan: "Dopo il no di Rangnick di ieri, è tempo di guardare alle alternative. Il tecnico tedesco resterà ct dell’Austria e ora si concentrerà sul Mondiale. Dopo l’incontro con Cardinale e l’attesa di una risposta dal Milan, Rangnick si sarebbe tirato indietro dalla possibilità di diventare il nuovo capo dell’area tecnica rossonera. Il Milan, infatti, non sarebbe stato del tutto convinto di affidargli piena autonomia nella scelta dell’allenatore, dei collaboratori, dei giocatori, del settore giovanile e delle strutture. E adesso?

Il Diavolo valuta altri nomi di dirigenti. Con Ramon Planes, che si è separato da poco dall’Al Ittihad, i contatti risalgono a un paio di settimane fa. Più freschi i colloqui con l’appena 31enne Devin Ozek, considerato un enfant prodige in Germania per aver contribuito a creare il miracolo Leverkusen, prima di tentare l’esperienza al Fenerbahçe. In Turchia non è andata benissimo e ora cerca un nuovo impiego. Il Milan ci ha già parlato due volte: è giovane e di sicuro meno “ingombrante” di Rangnick, su cui qualche dubbio persisteva anche prima del dietrofront dell’attuale ct dell’Austria. Un altro nome è quello di Markus Krösche, diesse dell’Eintracht Francoforte. I rossoneri, insomma, continuano nel casting. All’appello mancano un ad, un dt, un ds e un allenatore".