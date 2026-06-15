MN - Schmidt: "Qualora Krösche arrivasse, al Milan devono essere consapevoli che Ibrahimovic deve farsi da parte e lasciarlo lavorare"

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Markus Krösche è uno dei principali candidati al ruolo di DT del Milan, profilo che il collega de la BILD Marc Schmidt ha approfondito in esclusiva per MilanNews.it

Individuato - molto probabilmente - in Ruben Amorim l'uomo giusto dal quale ripartire in panchina, il Milan deve ora sciogliere il nodo legato alla dirigenza, visto che ci sono ancora diversi ruoli scoperti. Tra questi quello del direttore tecnico, figura portante del progetto del Diavolo che verrà. Markus Krösche è sicuramente uno dei profili più papabili per questa poltrona, classe 1980 oggi CEO dell'area sportiva dell'Eintracht Franforte, con il quale ha lavorato tanto, e bene, nel corso degli anni. Del dirigente tedesco ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega de la BILD Marc Schmidt.

Quindi semmai dovesse venire al Milan è perché Cardinale gli darà tutti i poteri dell'area sportiva

"Esattamente. Ed è per questo che potrebbe essere un'occasione stimolante per Krösche andare al Milan. Cardinale non ha idea di cosa sia il calcio, motivo per il quale Markus potrebbe essere interessato, perché a lui piace andare in club che riversano in situazioni delicate, dove si deve ripartire da zero e cambiare tutto. Qualora quindi dovesse accettare la proposta del Diavolo, al Milan devono essere consapevoli che Ibrahimovic deve farsi da parte e lasciarlo lavorare".

Quante possibilità ci sono dunque?

"Penso che adesso sia presto, ci sono troppi aspetti da definire, però il Milan ne ha bisogno quindi chissà che la situazione non possa sbloccarsi subito. In più c'è da dire una cosa: all'interno del club molte persone lascerebbero partire Krösche senza problemi, anche se c'è da dire che la proprietà dovrebbe licenziarlo per evitare ogni tipo di trattativa. Il board che gli rinnovò il contratto è comunque via da due anni, e il nuovo board dell'Eintracht non è super fan di Krösche. Quindi, qualora Markus avesse il desiderio di andare via e il Milan avesse i soldi per accontentare il Francoforte tutto potrebbe succedere, ma adesso ci sono troppi aspetti da risolvere. È un processo molto lungo quello con Markus, motivo per il quale mi sorprenderebbe qualora si prendesse una decisione così, in fretta e furia".

Secondo lei Krösche potrebbe lavorare con Ibrahimovic?

"Sono sicuro che a Markus gli farebbe piacere conoscerlo, ma da fuori nessuno deve dirgli cosa fare. Lui non ascolterebbe Ibrahimovic perché si porterebbe dietro la sua gente".