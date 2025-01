Passerini: "Giusto che Conceiçao metta questi ragazzi spalle al muro"

Direttamente dalle strade di Zagabria, dove domani il Milan giocherà contro la Dinamo l'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League, l'inviato di Sportitalia Francesco Letizia ha intervistato il collega Carlos Passerini, firma del Corriere della Sera che segue da vicino la squadra rossonera. Di seguito le parole di Passerini sul momento del Milan, sul tecnico portoghese, sulla squadra ma anche sul mercato.

Le parole di Carlos Passerini sulla lite Calabria-Conceicao: "Il Milan non è una squadra di sbarbati anche se ce ne è qualcuno come Camarda. Giusto che questi ragazzi siano messi spalle al muro, su questo Conceicao non sbaglia: ha sbagliato a fare un gesto come quello dell’altro giorno con Calabria, spero di non rivedere più una scena come quella".