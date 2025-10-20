Passerini: "Mi raccontano che Rafa si mette sull'attenti quando c'è Modric"

Carlos Passerini, collega del Corriere della Sera che segue da vicino le vicende legate al Milan, è stato ospite di Sportitalia all'indomani della vittoria del Milan sulla Fiorentina per 2-1 che ha regalato la vetta solitaria della classifica agli uomini di mister Massimiliano Allegri. Queste le dichiarazioni della firma del CorSera.

Così ha parlato Passerini: "Più che un allenatore, un padre fuori, Leao ha bisogno di un padre dentro il campo: così era stato con Ibrahimovic fino a un certo punto, fino a quando Zlatan è stato in condizione per essere un padre-calciatore. Quando gli è venuto a mancare, secondo me Leao ha perso qualche parametro. Io credo che Luka Modric possa trasformarsi in quel nuovo padre in campo di cui Rafael Leao ha bisogno. Mi raccontano che Rafa, che è un guascone e lo conosciamo per prendere tutti poco sul serio, si mette sull'attenti quando c'è Modric. Ed è una cosa che non faceva nemmeno con Zlatan Ibrahimovic. La mistica che si porta dietro Modric riesce a entrare, a colpire, a toccare anche un giocatore come Rafa. Lo stesso Leao a Milanello mostra una forma di rispetto di fronte a questo padre putativo che potrebbe far cambiare nel corso dei mesi qualcosa in Rafa, magari portando a compimento quella maturazione che fin qui non c'è stata"