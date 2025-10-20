Luka Modric festeggia sui social la vetta della classifica

Oggi alle 22:10News
di Francesco Finulli

Luka Modric anche contro la Fiorentina si è reso protagonista di una prestazione irreale. Meno rifinitore del solito ma come sempre un motorino incredibile in mezzo al campo dove ha recuperato una quantità enorme di pallone, a dispetto di quanto potrebbe suggerire la carta di identità che, come disse lo stesso croato a settembre nel giorno dei 40 anni, rappresenta solamente un numero.

Modric ha festeggiato la vittoria con annessa conquista della prima piazza solitaria in classifica con il consueto post su Instagram. Scrive il fuoriclasse croato: "Grande vittoria! Forza Milan!"