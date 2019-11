Passerini: "Milan, la Champions un miraggio, ma non può finire undicesimo"

Sul futuro del Milan, e del piazzamento finale che i rossoneri potrebbero avere alla fine di questa stagione, la redazione di MilanNews.it ne ha parlato con il giornalista del Corriere della Sera, Carlo Passerini: "Il Milan deve arrivare sesto, settimo. Non può arrivare undicesimo. Bisogna sempre puntare ad arrivare un piazzamento migliore, quindi anche io penso che la Champions sia ormai un miraggio, anche perché lo dicono i numeri. La classifica del Milan è spaventosa. Ovviamente può ancora puntare all'Europa League, ma ci vuole un girone di ritorno notevole e io credo che un giocatore come Ibrahimovic possa essere utile al Milan, vi dico anche il perché: come tutti ho dubbi sulla sua tenuta fisica perché il prossimo anno avrà 39 anni ed è chiaro che non può essere il giocatore di qualche tempo fa, ma allo stesso tempo il Milan avrebbe un giocatore che segna ed un giocatore di personalità. Il Milan ha bisogno di una scossa dentro lo spogliatoio, di qualcuno che faccia uscire questa squadra di giovani, alcuni dei quali di buone prospettive, dall'apatia in cui è sprofondata e che non si adegui alla mediocrità".