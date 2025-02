Passerini su Gimenez: "Chi gli sta vicino dice che non è emozionato per stasera, ha detto che vuole segnare"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, sul suo canale YouTube, ha parlato così di Santiago Gimenez che stasera affronterà per la prima volta da avversario il Feyenoord nell'andata dei playoff di Champions League: "Se sarà emozionato? Chi gli sta vicino mi ha raccontato di un ragazzo che non sente o soffre certe emozioni. E' un ragazzo che ha voluto fortemente giocare nel Messico, nonostante sia nato a Buenos Aires e quindi avrebbe potuto giocare anche con l'Argentina che magari un anno e mezzo fa non lo voleva, mentre ora lo prenderebbe volentieri perchè uno come Gimenez lo vogliono tutti, compresa l'Argentina che ha comunque già grandi attaccanti in rosa.

Chi gli sta vicino dice che non è emotivamente sensibile su queste situazioni che lo circondano. Lui era l'idolo del De Kuip fino a pochi giorni fa. Chiunque risentirebbe di tutto qesto luna park emotivo, oggi si trova dalla parte opposta ed è una cosa pazzesca. Noi ci emozioniamo da fuori per certe cose, mentre lui non sta sentendo questa cosa. A chi gli sta vicino ha detto che vuole segnare. Questo ci fa capire bene la schiettenza del personaggio".