Passerini sul ko del Milan a Torino: "I rossoneri pensavano già alla Champions"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato così la sconfitta del Milan in casa del Torino: "Per me il Milan aveva in testa la Champions, è già successo l'anno scorso in autunno quando ha sbagliato un paio di partite. Quella contro il Salisburgo è la partita più importante della stagione, vale 20 milioni di euro in più... Può agevolare anche la questione dei rinnovi di contratto. Leao? Pioli ha visto Leao non in serata dopo quei due errori e ha pensato a mercoledì: questo non è in serata, meglio risparmiarlo per mercoledì".