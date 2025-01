Pastore: "Calabria sta finendo male la sua esperienza nell'unico club della sua carriera"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan dopo la vittoria in campionato contro il Parma e prima della decisiva trasferta Europa di Zagabria contro la Dinamo:

"Su Calabria voglio dire una cosa. Per me se la prende con Conceiçao, che è appena arrivato. È il segno di un malumore che accompagna Calabria da un anno e mezzo, probabilmente i ultimi suoi mesi in rossonero, che ricordano molto quelli di Montolivo. Un altro capitano molto discusso in anni ancora più magri del Milan rispetto a questi, che finì non giocando più con Gattuso ed era un caso che lui non mainfestava tirando bottigliette in maniera così chiassosa, ma c'era nello spogliatoio una tensione costante tra Gattuso-Montolivo e la società.

Calabria sta finendo male la sua esperienza nell'unico club della sua carriera, perché ha sempre giocato col Milan. Ha chiaramente un nervo scoperto su questa cosa, è stato anche fischiato da un pubblico che in passato lo applaudiva, adesso lo ha eletto in maniera molto ingenerosa come uno dei capi espriatori. Ha perso il posto. Un acquisto ha fatto il Milan, un terzino destro, quando serviva altro probabilmente".