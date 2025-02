Pastore: "Gimenez? Vedendo i gol che segna ha qualcosa di Pazzini. Gli devono arrivare tanti palloni"

Presente negli studi della "Fontana di Trevi", Giuseppe Pastore ha parlato così di Santiago Gimenez: "Per fare un paragone, chi mi ricorda Gimenez? Ovviamente è un giocatore tutto da scoprire in Serie A, ma per me ha qualcosa, vedendo soprattutto i gol, di Pazzini perchè ha grandi movimenti da prima punta, non è alto ma è bravo di testa, ha grande cattiveria, anche se certamente in Olanda è più facile fare gol rispetto alla Serie A. Ha già segnato però in Europa, è un giocatore di assoluto valore internazionale. Non è chiaramente Van Basten o Haaland e mai lo diventerà, però è un giocatore di sostanza.

Gli devono arrivare tanti palloni, ha bisogno di essere servito, ha bisogno di rifornimenti, non è uno che fa i gol da solo alla Drogba. E' giovane, ha la cattiveria sudamericana, lui è messicano, ma ha origine argentine. Gimenez ha l'attitudine giusta rispetto a Morata che si è capito presto che come Huguain sempre al Milan nel 2018 non aveva la testa per stare al Milan".