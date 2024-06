Pastore: "Ibrahimovic ha dato un bel boost a Fonseca dandogli del dominante"

vedi letture

Nel corso del primo appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliaotio 'Euro Cronache', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato anche di Milan soffermandosi sull'oramai ufficiale scelta del Diavolo di puntare su Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Queste le sue dichiarazioni.

"Ha detto una cosa (Ibrahimovic ndr), un aggettivo forte che io mai pensavo di associare a Fonseca, "Dominante". "Il calcio dominante di Fonseca", l'ha ripetuto due, tre volte, ed ha risposto in maniera forte a chi, legittimamente, io per primo, sosteneva che Fonseca non fosse una scelta di Ibrahimovic quanto di Moncada, perché Ibra avrebbe avuto forse altre preferenze. Lui invece, anche giustamente, ci ha messo la faccia e quindi ha dato un bel boost se vogliamo a Fonseca, detto che ha chiarito anche che non è il manager che cerca il Milan, il manager dittatoriale, ma l'allenatore".