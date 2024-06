Pastore: "Leao, sembra assurdo dirlo, ma è un giocatore non così tecnico per il livello del Portogallo"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan, facendo riferimento alla deludente prestazione offerta dal numero 10 rossonero nella netta vittoria del Portogallo contro la Turchia di Vincenzo Montella. Queste le sue dichiarazioni.

"Contro la Turchia Leao è entrato molto bene nell’azione del gol, io gli do’ un 6. Il giallo è eccessivo, si tratta di un contrasto e non simula. Leao, sembra assurdo dirlo, ma è un giocatore non così tecnico per il livello del Portogallo, che ha una serie di poeti tra Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Mi è spiaciuto che oggi sia uscito ed è anche una cattiveria di Martinez…aveva le praterie della Turchia nel secondo tempo, poteva anche mettere un po’ di fiducia e non soltanto minuti. Mi stupirebbe rivederlo titolare agli ottavi Leao perché c'è comunque una terza partita dove gli altri magari si metteranno in mostra".