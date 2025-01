Pastore: "Mi sembra chiaro che il Milan abbia cambiato il ruolo di chi fa mercato"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio, si è parlato anche del calciomercato del Milan che tiene banco nonostante i rossoneri non abbiano messo a segno ancora nemmeno un colpo in entrata. Il giornalista Giuseppe Pastore ha espresso la sua opinione in merito.

Le parole di Giuseppe Pastore sulle gerarchie interne della dirigenza rossonera sul mercato: "Mi sembra chiaro che dall’estate all’inverno il Milan abbia cambiato teste, cambiato il ruolo di chi fa il mercato. Poi la domanda è: chi fa il mercato? In estate lo ha fatto Moncada, a cominciare dalla scelta di Fonseca e continuando per tutti gli acquisti. Adesso li vediamo tutti in discussione: Pavlovic, Emerson Royal, Morata stesso perché il Milan cerca una punta e Abraham a sua volta non convince. L’unico buono è Fofana che peraltro è spremuto. E poi arrivano indiscrezioni su giocatori dalla zona iberica: siccome Jorge Mendes è stato consigliere di Cardinale nella scelta di Conceicao, forse consiglia anche qualcos’altro".