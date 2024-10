Pastore non ha dubbi: "Quello su Loftus-Cheek era rigore, o quantomeno da VAR"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di spogliatoio "Elastici", il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan dopo la sconfitta di Leverkusen contro il Bayer in Champions League, soffermandosi in modo particolare sull'episodio dell'ultimo minuto che ha visto la formazione di Paulo Fonseca protestare con l'arbitro Scharer per un presunto fallo da rigore su Loftus-Cheek:

"L'episodio dell'ultimo minuto in effetti, per me, era calcio di rigore, o quantomeno da VAR. Il calcio era non enorme, ma capisco che nell'ultimo minuto ci si attacchi sempre all'episodio grande, però secondo me era rigore".