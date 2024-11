Pastore: "Non si può dire quello che ha detto Fonseca. Io incontro tifosi arrabbiati perché il Milan ha perso contro il Napoli e non ne ha fatto un dramma"

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul Milan dopo la sconfitta contro il Napoli e in vista del match di questa sera contro il Monza con la scelta di far fuori (ancora una volta) Rafael Leao: “Anche se nel mondo dei social è diverso, io credo che nel mondo reale il tifoso milanista si è disaffezionato a questa squadra. Io incontro tifosi che sono arrabbiati perché il Milan ha perso contro il Napoli e non ne ha fatto un dramma. Non si può dire quello che ha detto Fonseca. Se lo dici è perché c’è questo ragionamento condiviso, ragionamento di persone che non hanno mai diretto una squadra gloriosa come il Milan“.