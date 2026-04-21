Pastore: "Pulisic completamente spento: Leao fa assist, lui neanche quello"

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La stagione di Christian Pulisic è suddivisa nettamente in due tronconi: da luglio a dicembre è stato probabilmente il miglior giocatore del campionato, senza dubbio il migliore del Milan; nell'anno nuovo, da gennaio a oggi, l'americano è irriconoscibile e ancora non ha trovato il gol, prolungando il digiuno anche a Verona nell'ultimo turno di campionato. Dello statunitense si è parlato diffusamente anche a Cronache di Spogliatoio, in particolare il giornalista e scrittore Giuseppe Pastore.

Le parole di Giuseppe Pastore su Chrstian Pulisic: "Nelle analisi del post partita si parlava di Leao ma Leao fa l’assist decisivo nell’unico tiro in porta del Milan nel primo tempo. Pulisic neanche quello, ne ha fatto mi pare uno in tutto il girone di ritorno a Rabiot contro il Torino e zero gol. A parte le partite saltate per infortunio le ha giocate tutte, spesso dall’inizio. Possiamo dare varie versioni sul suo appannamento: c’è chi parla di vita privata, c’è chi parla dei Mondiali in casa a cui arriva con una pressione addosso che penso non abbia mai avuto nella sua carriera. Però è un giocatore completamente spento: altre volte in passato aveva avuto mesi di appannamento. Qui che andava fino a Natale al ritmo di un tiro e un gol…”